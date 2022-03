Thierry PANEL

Le cœur de métier de WINEGO International, société de conseil stratégique de direction en leadership et transformation, est centré sur deux axes principaux :



1. Le coaching stratégique de la transformation en leadership

(« Trusted Advisor in Leadership »)



a. Coaching stratégique intégratif personnalisé : accompagnement et challenge à titre individuel pour Dirigeants, Futurs dirigeants et Talents pendant des périodes d’évolution accélérée ou de changement telles que : transformation, acquisition, fusion, LBO, restructuration, nouvelle fonction, promotion, transition, conseil de carrière…

Supports : M.B.T.I., Insights, Hogan Assessments system (Motivation, Valeurs, Risques de déraillement de carrière), C.O.I (Cultural Orientation Indicator), etc…



b. Coaching d’équipe pour l’efficacité et la cohésion (« Team Booster ») de comité exécutif et de comité de direction notamment à multiples nationalités. C’est un processus, un cheminement avec des étapes clefs, basés sur la pyramide de l’efficacité qui assure le fonctionnement optimal en équipe :

• Le développement de la confiance

• La maîtrise des débats et conflits, naturels dans toute organisation humaine

• L’engagement homogène : alignement et cohésion, vision, gouvernance.

• La capacité à se donner du feedback constructif

• La priorité à l’objectif collectif

Supports : Méthodologie Patrick Lancioni, MBTI, Kotter, Tuckman



2- Le conseil stratégique en direction en ressources humaines et management global des Talents (« Senior Human Resources Advisor »)



a. Transformation : conception, revue, challenge, articulation et déploiement opérationnel

b. Audit rating : évaluation de l’efficacité des politiques et des processus talents sur la base d’une grille unique développée par notre société.

c. Pool des Talents internes et externes : Identification, sélection, évaluation et développement

d. Développement: Conception et animation de modules de formation et développement en leadership et management d’équipe





Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Accompagnement

Management