Thierry ROUMAT

J’exerce le métier de pilote de chasse depuis 22 ans. Cela me permet d’utiliser des matériels aéronautiques performants.

Ils relèvent entre autre du domaine des équipements de guerre électronique, des moyens de suivi de navigation ou des systèmes de préparation de missions au sol, sans oublier l’emploi de moyens intégrés au sein de structures complexes.

Depuis 9 ans, et grâce à cette capitalisation d’expériences, je suis responsable d’essais.

A ce titre, je suis les phases de développement et l’expérimentation des matériels futurs en corrélation avec les clauses techniques spécifiées.



J’ai pu animer et diriger des équipes d’horizons et d’origines diverses dans le domaine de l’auto protection des aéronefs de chasse et de transport.

Mes connaissances techniques m’ont permis par exemple de conduire les essais au sol et en vol du détecteur de départ missile du mirage 2000, avant sa mise en service : Choix techniques, architecture et interface.

J’ai également suivi les choix d’autoprotection du futur avion A400M, mais aussi élaboré un concept d'entrainement à la guerre électonique proposé par AVDEF.

Mon acquis m'a projeté vers les développements exploratoires proposés par de grands groupes industriels ainsi que le developement de partenariats. Pour mener à bien tous ces travaux, il a été nécessaire de coordonner et de gérer les compétences d’intervenants multiples afin de pouvoir valider et recaler les choix.

J’ai su provoquer l’adhésion de la direction dans mon rôle d’expert et de conseiller.



C’est parce que j’ai fait le choix de m’épanouir sur deux carrières distinctes que je suis aujourd’hui à une étape charnière de ma vie.

J’estime avoir fait le tour du métier de pilote de chasse et je souhaite transposer toutes mes connaissances techniques, humaines et de management au profit de l’industrie pour pouvoir assurer une continuité dans la production des matériels et la satisfaction des clients.



Mes compétences :

Aéronautique

Cahier des charges

Certification

Expérimentations

Ingénieur

Intégration

Partenariats

Pilotage

Pilotage projets

Validation