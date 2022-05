Thierry SCELLES

Bonjour,



Je suis le promoteur d´un projet solidaire en Espagne qui s´appelle YoQuieroAyudar qui fédère les micros-dons pour les associations et les fondations sans but lucratif. Je voudrais lancer un projet similaire en France et en Angleterre et recherche activement des stagiaires Erasmus + et des collaborateurs. Nos bureaux sont à Madrid en Espagne.



Vous pouvez m´appeler au: +34 692 92 00 93 (WhatsApp) ou par email: associations@jevaisaider.org



Mots clés: #Marketing solidaire #Associations #Fondations



Mes compétences :

Webmarketing

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Marketing social