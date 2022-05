Thierry SUBLET

Après une expérience de 7 ans dans le domaine du développement en informatique et une montée en compétences dans la gestion de projets, mes bonnes compétences fonctionnelles me permettent depuis 2004 d’exercer des fonctions d’assistance à maitrise d’ouvrage sur des applications métiers critiques. Je suis d’autre part aussi amené à intervenir dans un rôle d’encadrement, ce qui complète ma fonction de consultant maitrisant les aspects techniques, fonctionnels et managériaux.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Aide à la décision

AMOA

AMOA MOA

COMMERCE

Conduite du changement

Contrôle de gestion

E commerce

facturation

MOA

Pilotage

Pilotage économique

Schneider

Vente

ventes