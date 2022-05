Thierry SUBRA

Mon expérience est basée sur une formation en restauration haut de gamme, dans des établissements étoilés au guide Michelin et dans des Relais et Châteaux et cela pendant 20 années, ensuite je me suis dirigé grâce au groupe Monalisa sur la gestion d'entreprise en hôtellerie sur un premier hôtel pour ensuite diriger la région Languedoc Roussillon avec 3 hôtels, en 2010, mon champs d'action c'est agrandi sur 9 établissements dans tout le sud de la France.

Aujourd'hui après 30 années d'expérience en restauration et en hôtellerie, je propose mes services aux restaurateurs en difficultés, après une expertise de votre entreprise, je propose de mettre en place une stratégie réparatrice sur les axes d'amélioration, j'interviens aussi sur de la formation.





Ci-dessous le lien de mon site internet pour de plus amples renseignements:

http://thierrysubra.e-monsite.com



Mes compétences :

Yield/ revenu management

Créatif

Organisé

Rigoureux

Dynamique

Restauration

analyse et reporting

formation en restauration