Thierry TROUILLARD

J'ai 20 ans d'expérience en gestion de maintenance, 13 ans en management et 10 ans en gestion de travaux.



Ci-dessous quelques exemples de mes compétences et réalisations:



Gestion de travaux:

. Remise à niveau d’équipements de production et d’utilités

. Amélioration flux et locaux d’ateliers de production

. Préparation et suivi de chantiers d’agrandissement (jusqu'à 1,2M€)

. Préparation et mise en place de nouveaux équipements (jusqu'à 0,8M€) dont projets avec des fournisseurs étrangers en 2005, 2008 et 2009.



Gestion de maintenance :

. Mise en place de la maintenance préventive et mise en place ou adaptation de GMAO

. Suivi de la maintenance corrective et élaboration d'instructions d’intervention

.Mise en place et suivi de contrats de maintenance et des contrôles réglementaires

.Gestion des énergies et fluides et études de réduction des coûts

.Participation aux démarches d’évolution (Lean, TPM, PDCA, AMDEC)



Management :

.Jusqu’à 15 personnes en 2x8 h.

.Gestion de la sous-traitance



Qualité et sécurité :

.Elaboration des procédures et instructions, dans le cadre de l’Assurance Qualité, liées à la fonction maintenance

.Elaboration du plan de prévention et des instructions de consignation

.Suivi de la sécurité des biens (incendie, intrusion)

.Participation au Document Unique et aux dossiers ICPE

.Participation aux audits sur la sécurité et les risques professionnels



Informatique : Maîtrise de la bureautique

Utilisation MS Project, GMAO



Mes compétences :

travaux neufs

maintenance

gestion de projets