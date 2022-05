Thierry TUR

Après une solide expérience en magasin comme cadre dirigeant, je souhaitais vivement donner un nouveau souffle à ma carrière.

Aujourd'hui mon challenge s'oriente vers les équipes afin de les former et de les accompagner sur la mise en place des nouveaux concepts Non-alimentaire.

Etude des plans, réflexion sur les implantations anticipation et organisation des process sont mes missions quotidiennes.

REUSSITE est mon maître mots.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative