Thierry VERRIEZ

Agent d'assurances Allianz, depuis avril 2013.

Membre du BNI Fougeres, Conseiller Mairie Romagné, en 2014



Expérience professionnelle de 15 années dans le secteur de l'assurance en France et au Luxembourg

(Réassurance, Bancassurance, Assurance via réseau agent, Courtage)



Formation universitaire (Maitrise Mathématiques, Master econométrie)

complétée par de la formation continue :

- Actuariat au CNAM en 1996/1997

- MBA Manager entreprise assurance, ENASS Paris en 2007/2009.



Trés interessé par l'Entrepreneuriat, l'évolution de l'environnement économique et social.



Marié, deux enfants.