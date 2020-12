J'éprouve un réel plaisir dans la complexité et les défis qui se succèdent à chaque jour de mon expérience professionnelle.



Mon parcours m'a offert une vision du numérique à 360 et j'ai pu me forger une palette de compétences très variées, du management d'équipe jusqu'au développement de complexes algorithmes.



Ma passion ? LIntelligence Artificielle ! Ce qui fait par ailleurs ma plus grande fierté en ayant remporté l'un des premiers concours nationaux d'IA sur Codingame.com.



https://thomas-nicoullaud.fr



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Informatique

PHP

Java EE

Java Platform

Linux

Oracle

JQuery