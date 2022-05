Bonjour à tous



Je suis actuellement responsable de rayon cycle dans un magasin Belge du groupe Decathlon.

Issu d'une formation de type Master Pro dans le domaine de l'agroalimentaire avec une spécialité pour la qualité et l'innovation des aliments, j'ai agrémenté mes études d'une expérience commerciale réussie en parallèle, également chez Décathlon, par un contrat CDI temps partiel de 6ans.



Pour mes projets futurs, je suis intéressé dans les domaines du sport, du management, de la nutrition sportive ou les produits de l'agro-alimentaire autour de Liège, en Belgique. Je serai également intéressé dans tous les domaines novateurs, start-up et projets de développement.



Passionné par le contact client et la proposition de service, je ne limite pas mes aptitudes futures aux cadres de mon diplôme et serait apte à étudier toutes offres en rapport avec le commerce, les services ou le management d'une équipe.



EXPÉRIENCES SPORTIVES:

En dehors d'une présentation purement professionnelle, le sport ayant une très grande place dans ma vie actuelle, je ne peux pas oublier ce domaine. Ma passion pour la nutrition et le sport s'agrémente par la pratiques de plusieurs disciplines.



- VTT/cyclisme : XCO, XCmarathon en compétition, cyclisme sur route comme entrainement et loisir, contre la montre pour le triathlon



-Escrime : 11années de pratiques, championnat de france universitaire français 2012



-course à pied longue distance : préparation et compétition sur 10km et + sur route, multiples compétitions officielles FFA et trail



-Athlétisme sur piste : sprint, compétition indoor/outdoor sur 60,100, 200 et 400m ; demi-fond en préparation et compétition sur 1500 et 3000 m



-Triathlon/duathlon : objectif triathlon solo en 2015, Ironman à +/- 5ans



Ma connaissance de l’effort sportif et de la nutrition est donc complet et surtout concret, autant en intensif qu'en endurance.



Je suis évidement disponible pour tout échange.



Bien sportivement



Mes compétences :

Internet

Bureautique

Informatique

Mise en place de protocoles expérimentaux

Gestion de la relation client

Service client

Entretient et réparation cycle

Qualité agroalimentaire

R&D agroalimentaire

Vente directe

Gestion de projet