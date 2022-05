Topcan METIN

Pilotage de portefeuilles de projets stratégiques

Culture du résultat et efficacité mesurable dans la réduction des coûts

Orientation vers la création et la préservation de la valeur ajoutée

Expertise dans la transformation, la conduite du changement et la restructuration





Mes compétences :

IT Infrastructure Manager

IT Governance

IT Service Management

IT Management

IT Services

Strategy

Project management

Outsourcing

ITSM

Data center

Organization design

It infrastructure

Program Management

Budgeting & Forecasting

IT Architecture and Planning

Change management

Organization transformation

Application Design & Development

Mobility

Technical Architecture

Compliance

Business relationship

Enterprise Architecture

IT Strategy

Collaborative working

Compliance assessment