Toquin JEAN-CLAUDE

Ancien athlète de haut niveau (sport individuel et sport collectif), Jean-Claude Toquin est dabord intéressé par les démarches pédagogiques qui permettent aux hommes de « grandir » et de se réaliser ensemble.

Il transpose son expérience de Manager et de spécialiste de lEconomie Sociale et Solidaire afin daccompagner les hommes dans les organisations.



Passionné par les relations interpersonnelles, il est aujourdhui un expert de la communication, des processus de changement et de la gestion des conflits dans les entreprises, les associations et les collectivités.



il confirme son expertise en tant que Systémicien spécialiste de la famille et des réseaux inter-professionnels structurés, ayant pour mission la gestion des problématiques sociales (Violence, Insertion, Education, Santé etc..).



https://www.iasconseil.fr



Mes compétences :

Gestion des conflits

Management d'équipe

Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement du changement

Accompagnement de dirigeants

Sport

Management

Coaching