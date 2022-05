Toufik CHARRAT

• Quatre ans d’expérience dans l’analyse et la gestion du Risque Opérationnel dans les banques d'investissement;

• Cinq ans d’expérience dans l’analyse et la gestion du Risque de Crédit, rééchelonnement des dettes et le recouvrement;

• Master en Développement et Gestion des Entreprises Patrimoniales;

• Co-auteur et consultant économique de l’ouvrage « Le monde des affaires au XXIe siècle » Édition Chenelière McGraw-Hill, Canada 2008;

• Trilingue Français– Anglais – Arabe;

• Maitrise des outils informatiques: Microsoft Access, Microsoft Office, Dream Weaver, Business Object, Atlas2, FXT, FXO …



Mes compétences :

Aisance relationnelle

autonome

Esprit critique

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Fixed Income

front office

Gestion des Risques

Organisée

RIGOUREUX

Risques opérationnels

Synthèse

travail en équipe