Valérie FOLIO

Après un Magistère de Tourisme (Management de l'hôtellerie et des métiers de l'hébergement) validé en 2001 à Angers, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon parcours professionnel dans l'assistanat de direction et les ressources humaines. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'évoluer dans des secteurs d'activité différents, souvent dans des contextes internationaux.



Ce qui me caractérise: ma polyvalence et mon adaptabilité, mon implication et mon goût pour le challenge.



Je reste à l'écoute d'opportunités professionnelles, dans tout secteur d'activité, pour des postes d'assistanat de direction et ressources humaines.



Mail: vy.folio@yahoo.fr



Mes compétences :

Ressources Humaines

Assistanat de Direction

Management

Administration du Personnel

Comptabilité