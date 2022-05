Valerie SIMON

Formatrice-consultante-coach dans les domaines de la communication écrite et orale et de l’organisation aux postes de travail, j’accompagne les salariés dans le développement de leurs compétences professionnelles et personnelles.



Je propose une nouvelle activité auprès des entreprises : développer la performance collective des équipes. Objectif : que chacun puisse trouver sa place et son vrai niveau d'efficacité au sein d'un groupe. Contribuer ainsi à accroître l'intelligence collective d'une organisation.



Convaincue que l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle est source de réussite dans les deux domaines, je propose d’accompagner les personnes dans leur développement en vue d’accroître leur potentiel relationnel impliquant leur savoir être et leur bien être.

Mon outil : le coaching

J'utilise différentes approches : l'Approche Neuro Cogntive (Neurosciences) - l'Intelligence Emotionnelle - la Process Com© - l'Analyse Transactionnelle - la PNL - la Gelstat



Mes compétences :

Ingénierie de formation et animation pédagogique

Accompagnement individuel et collectif

Recrutement assistant de direction / de

Coaching d'équipe

Analyse des besoins des entreprises et accomp

Coaching individuel

Accompagnement au changement