Valérie SMAL

Forte de mes expériences multi-sectorielles (Poste et Télécommunication, Métallurgie, Cosmétique, Négoce, Ingénierie conseil en Environnement) et de mon mastère de chef de projet ERP, je peux aujourd'hui vous assister sur des missions d'AMOA tant sur des problématiques SI (ERP, intranet,...) qu'organisationnelles (descriptif processus, gestion documentaire ..).



Mon adaptabilité et mes compétences projet (Définir les besoins et Consulter - Conseiller - Coordonner et Planifier des moyens - Suivre et Assister la mise en place) me permettent d'intervenir sur l'ensemble des phases du projet ou plus spécifiquement sur les phases d'initialisation et d'accompagnement.



Mes compétences :

Adaptabilité

AMOA

Conduite du changement

ERP

Gestion de projet

Intranet

Métallurgie

Organisation

Relationnel