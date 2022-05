Valérie SOLARI (DELUC)

Après une vie professionnelle bien remplie pendant 10 à Paris puis 10 ans à Toulouse, je me suis installée au Pays Basque depuis l'été 2008.



Depuis, je me suis orientée dans le Conseil et la Formation pour les entreprises dans mes domaines d'expertise que sont la Relation Client, le Management Opérationnel et l'organisation de la Relation Clientèle à distance.



"CULTURE CLIENT" est né d'un partenariat avec une autre professionnelle dans ces mêmes domaines. Nos compétences s'associent et se complètent pour satisfaire nos clients dans un esprit de performance, de créativité et de bonne humeur.



Mes compétences :

Conseil

Formation

formation management

Management

Organisation

Relation Client

Téléprospection