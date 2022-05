Valerie SPOORENBERG

Une solide expérience opérationnelle des ressources humaines acquise en entreprise me permet de conseiller les entreprises dans la conduite du volet RH de leur projet de transformation et de les aider à mettre en place les stratégies RH, outils et dispositifs adaptés à leurs enjeux business.

En charge du développement commercial, je vends des prestations de conseil sur des sujets de restructuration, volet RH des transformations, GPEC, conduite du changement, mobilité interne et je pilote la réalisation des contrats vendus.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Management opérationnel

Développement commercial

Conduite du changement

GPEC