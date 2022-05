Valérie TALPAERT-WATINE

Après le rachat de 2 fonds de commerce dans le domaine de l'artisanat en peinture/décoration et revêtement de sol, j'ai créé une nouvelle société Valdeco avec la marque "Les pinceaux de Valérie".



Avec mon équipe de professionnels en bâtiment, nous répondons à toutes les demandes de rénovation de déco, exclusivement pour les particuliers. Avec des ouvriers experts dans leur métier, nous redécorons des intérieurs, comme des extérieurs, pour donner un coup de jeunesse à votre maison. Peinture, lazure, papier-peint, revêtement muraux et sol sont nos domaines de compétence majeur.



Notre priorité est votre satisfaction à travers des chantiers propres, respectueux de votre environnement, et surtout avec le soucis de belles finitions et une qualité irréprochable.



Nous assurons le conseil en amont et un suivi chantier quotidien.

Les devis sont gratuits et surtout réalisés en 48 heures!



Mes compétences :

Budget

Commercialisation

Internet

Internet marketing

Mailing

Marketing

Marketing direct

Marketing web

Plan de campagne

Promotion

Site internet

VAD

Vente à distance

Web

Communication

E-commerce

Emailing

Gestion de projet