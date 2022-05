Valerie VANRUYMBEKE

Formatrice depuis plus de 15 ans auprès de managers et de leurs équipes et coach depuis 2010, j'accompagne les mises en mouvement des personnes, équipes et organisations.



Formée à l'Élément humain de Will Schutz et coach certifié ICF, j'offre à mes clients un espace sécurisé d'exploration et de croissance.

J'accompagne :

- les managers dans le développement de leur identité managériale et dans leur épanouissement en tant que responsable d'équipe,

- les équipes, vers plus de coopération, d'autonomie, de réactivité et de plaisir

- les organisations dans leur processus de transformation de culture d'entreprise pour des systèmes plus vivants et plus performants.



Ma mission au travers de LeaderCoach France est de:

- Contribuer à la libération des énergies, des talents, de votre organisation, au service de votre réussite.

- Soutenir les organisations apprenantes qui font du capital humain le levier de leur croissance durable et de leur réussite.

- Vous accompagner dans votre évolution, favoriser la prise de conscience et la mise en mouvement en harmonie avec votre culture.

Et si nous allions ensemble vers plus de profondeur au service d’une efficacité opérationnelle ...





Mon ambition est donc, par mes interventions , de permettre aux managers et collaborateurs de mieux cerner les enjeux individuels et collectifs du travail en équipe, de développer la co-responsabilité et de mettre en place les conditions favorables à la coopération et à l’atteinte de résultats.



Ce qui me passionne?

- Permettre à chacun de devenir plus conscient de lui même, d'occuper sa place, de mettre en oeuvre ses compétences, de libérer son talent et son énergie

- Et développer du "flux", faire circuler l'énergie, renforcer le plaisir à travailler ensemble!



J'interviens aujourd'hui dans les organisations sous différentes modalités : formation, coaching individuel, coaching d'équipe, accompagnement des organisations, ateliers de co-développement en vue d’ancrer de véritables changements de pratiques.

Je suis coach professionnel certifié ICF, associée co gérante de Leadercoach France. (www.leadercoach.eu)



Mes compétences :

Manager

Leadership

Intelligence collective

Management