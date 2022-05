Vanecia GONZALEZ

Responsable process et performance pour le Service Clients de TNT Express France, je suis en charge de la mise en oeuvre des process et du pilotage de la performance. Je prépare actuellement une VAE pour obtenir un Master en Management de la qualité des organisations.

Une citation que j'aime bien et qui se rapproche de mes valeurs : "La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite"



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Amélioration continue

Pilotage de la performance

Gestion des process