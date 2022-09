Véronique ESPADINHA-LANGUILLE

Après 20 ans d'expérience dans le commerce B to B, je vais me former au métier de Manager du Marketing Digital (dès novembre 2022 au Pôle Léonard de Vinci - MBA-MCI).

Au cours de mes expériences, j'ai travaillé dans des groupes internationaux de l'agro alimentaire et des laboratoires de prestations de services.

Femme de challenge, j'ai su montrer mon expérience à bâtir des relations durables avec mes clients et être leurs voix pour contribuer aux développements de leurs projets et de mon chiffre d'affaires.

Je souhaite dupliquer cette force dans mon nouveau métier de Manager du Marketing Digital.

Optimiste et persévérante, je saurai développer et acquérir les compétences nécessaires de ce nouveau métier.

Je serai donc ravie de pouvoir intégrer votre équipe et ainsi contribuer au développement de votre marque.