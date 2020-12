Véronique VILASECA

Orientation et accompagnement :

- Diagnostic des acquis, des potentialités et transférabilités - Valorisation des compétences

- Élaboration de parcours de formation en coordination avec les acteurs sociaux

- Formation aux méthodologies de recherche d'emploi : CV, lettre de motivation, simulation dentretien

- Accompagnement dans la création d'entreprise

- Suivi de cellules de reclassement

- Entretiens individuels, gestion et animation de groupes (atelier, STR, information collective)

Gestion dun portefeuille dentreprises : prospection, analyse des besoins, informations sur les dispositifs daide à lemploi, prise doffres, commission de suivi

Recrutement : définition du besoin, élaboration des définitions de fonction, sélection des candidats

Elaboration et animation de cours FLE (Français langue étrangère)