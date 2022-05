Diplômé de l'ENSCL, formé aux problématiques contemporaines dans le secteur de l'énergie et de l'automobile, je dispose d'une solide formation dans l'étude des propriétés des matériaux et de la mécanique, ainsi qu'en corrosion. Polyvalent par nature, après un VIE chez Lhoist R&D en traitement des gaz durant 2 ans, j'ai poursuivi ma mission après que mon projet ait été redéfini "haute priorité" par le groupe.

English version on linkedin (most active): https://be.linkedin.com/in/vincent-clerc-653b0739



Mes compétences :

Corrosion

Science des matériaux

Gestion de projet

Chimie analytique

Chimie organique

Génie chimique

Mécanique

QSE

Gestion de production