Vincent DUBOIS

Riche de 6 ans d'expérience de management de différentes unités de production où j'ai pu allier management opérationnel et amélioration continue des performances, j'ai acquis une certification BlackBelt Lean Six Sigma qui donne une autre dimension à mes approches et méthodes d'amélioration, d'optimisation.



Je poursuis ma carrière en tant que responsable production de l'usine Cargill Cacao et Chocolat - Grand Quevilly.



Mes compétences :

Management

Agroalimentaire

Qualité

Ingénierie

Gestion de projet

Production

Black Belt Lean 6 sigma

Amélioration continue

Lean