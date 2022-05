Vincent DUFOUR

Je dispose des compétences suivantes



- développement RH : recrutement, formation, gestion des carrières et mobilité



- gestion des relations individuelles et collectives du travail : contrat de travail, droit disciplinaire



- gestion administrative du personnel : suivi des effectifs par rapport à la masse salariale et aux indicateurs sociaux



- conseil juridique : gestion du contentieux et veille juridique



- relations sociales : élections et réunions des IRP et CHSCT



- SIRH



- management



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle aventure dans les ressources humaines



Mes compétences :

Ressources humaines

DRH

Paie

Manager

GPEC

Sécurité

Recrutement

Management

Formation