Vincent DURAND

De formation technique, j'ai très vite intégré des fonctions commerciales puis de management dans de grands groupes industriels (Alstom, Vinci, Cegelec).



Une expérience réussit de création d'entreprise (40% de progression / an), et me voilà de retour dans l'industrie comme Responsable des activités de traitement d'eau pour la Région sud de la France.



Mes compétences :

Direction de Centres de profits

Développement commercial

Management de projet

Direction commerciale