Virgile TASSIGNY

The Van Leeuwen Pipe and Tube Group is an international trading company specializing in steel pipes, and pipe and tube applications. The company is active in virtually all industrial sectors. The company was founded in 1924. The Group has fifty branches spread throughout Europe, the Middle East, Asia, Australia, North and South America.



Un nouveau départ fin 2010 dans un secteur à fort potentiel, je suis très emballé par cette opportunité à l'export chez un leader mondial de distribution de tous types de tubes, d'accessoires et de robinetterie en acier à destination de nombreux secteurs industriels, notamment chimiquiers, gaziers, pétroliers et électriciens.

A mes débuts, après avoir été Secrétaire général de l'AFCOT, j'ai pu rejoindre un négociant international leader sur son marché et membre de cette fédération professionnelle. Grâce à mes compétences, mon sérieux et ma disponibilité j'ai travaillé dans cet environnement pendant 16 ans de 1994 à 2010. D'abord responsable de l'administration des ventes et responsable logistique j'ai repris la direction du centre de profit et cumulé l'activité commerciale liée. Dans un environnement concurrentiel et dégradé j'ai maintenu la part de marché tout en assumant un CA de plus de 20 millions d'Euros. Zone de chalandise : France, Belgique, Maroc et Afrique de l'Ouest.



