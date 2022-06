Virginie GRAND

Pour le débat d'idées et l'action transformant vertueusement le monde.

Mon leitmotiv :

- des concepts pour l'action dans l'intérêt général

- ne se désynchroniser que pour la longueur d'avance

- cultiver pluridisciplinarité, interstices et ouverture pour se dépasser

Comprendre ce qui mobilise les hommes et me mettre au service de l'action inhérente pour l'intérêt général est ce qui me motive le plus dans tous mes champs d'intervention : Ressources humaines, enseignement, travaux de recherche et publications



Mes compétences :

Développement RH : talents

Dialogue social

Leader projet

Conduite du changement

Consulting en management