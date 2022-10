William COHU

Diplômé d'un DIU en stérilisation hospitalière, autonome, passionné et exigeant, j'exerce depuis près de vingt ans dans ce domaine d’activité (hospitalière et industrielle).



Connaissant parfaitement les fonctions inhérentes au poste de responsable de stérilisation où mes qualités d’expertises au sein d’un groupe de santé ont été appréciées pour en devenir un des référent.



Au cours de ma carrière j’ai pu acquérir également une grande connaissance sur les dispositifs médicaux au sein de différents services hospitaliers (Bloc-opératoire et Pharmacie-stérilisation).



J’ai pu enrichir mon expérience comme formateur au GRETA de Lyon pour le diplôme d’agent de stérilisation hospitalier.



Je souhaite à présent changer d’orientation et toute nouvelle expérience de travail sera positive et m’aidera à orienter mon nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Bookkeeping

Invoicing > Issuing Invoices

Production Management

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Bloc-opératoire

Management de la qualité

Logiciel S@tis

Dispositifs médicaux

Hygiène

Pharmacie

Gestion des ressources humaines

Microbiologie

Assurance qualité