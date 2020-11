Xavier DROUART

IT Project Manager, je travaille actuellement en lien étroit avec les équipes commerciales pour proposer des solutions IT à nos clients. J'ai en charge le pilotage complet du projet depuis les phases d'avant-vente jusqu'à l’élaboration des solutions techniques avec l’équipe opérationnelle (recueille des besoins au travers de workshops avec le client, rédaction des réponses aux appels d’offres, validation des spécifications, chiffrage et la planification).





Mes compétences :

Gestion de projet

Java

Internet

Open Source

Informatique

Ingénierie

Scrum master

PMP - PMI