Xavier SCHERPEREEL

Ingénieur d'études et développements depuis 2003



Ingénieur d'études et développements depuis 2003, j'ai acquis, durant les quatre premières année de parcours professionnel de solides compétences dans le domaine JAVA/J2EE, applications WEB.



Fort de ces expériences, tant aux réalisations forfaitaires qu'aux missions en régies, j'ai pu me montrer force de proposition face à la clientèle. Renforçant ainsi l'image de mon employeur face aux clients.



J'occupe actuellement un poste de chef de projet JAVA/J2EE, responsable du déploiement de services voix pour entreprises dans le monde Télécoms.



Je gère actuellement plusieurs projets en parallèle, dont chacun se trouve dans un certain stade d’avancement. Je souhaiterai continuer à consolider mes compétences de gestion et management dans des contextes à fortes valeur ajoutée.



Mes compétences :

Chef de projet

J2EE

JAVA

Java j2ee

Pilotage

Telecom

Web

Développement informatique

Java EE

Gestion de projet

Télécommunications