Yann AUTISSIER

Issu d’une formation d’ingénieur par l’apprentissage, je me passionne pour la sécurité informatique et travaille essentiellement avec des logiciels libres, qui me procurent entière satisfaction tant sur le plan technique que philosophique.



Je suis spécialisé dans l'hébergement de données, et j'ai pu mettre en place et maintenir des infrastructures très haute disponibilité, réalisées entièrement avec des solutions Open Source.



Investi dans plusieurs projets professionnels, je suis un fervent défenseur des modèles communautaires qui favorisent l'innovation, le partage de la connaissance, et l'accès à l’information au plus grand nombre.



Mes compétences :

Logiciel libre

Virtualisation

Ingénierie

Informatique

Infogérance

Cloud computing

Sécurité

Réseau

Linux

Open Source

EZ Publish