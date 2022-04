Directeur général, stratégique et opérationnel, j’ai développé avec succès les marques et les équipes de Adova, BaByliss, Scholl, Durex, Golden Lady, Canderel, en Mass market, Pharmacies, retail et web pendant 25 ans.

Passionné par les enjeux clients (quels partenariats pour créer de la valeur ?) marketing (brand equity, gestion cohérente du marketing mix, brand support), et shopper (théatralisation du point de vente, expérience client) j’ai conduit de multiples projets innovants.

Très expérimenté dans la conduite du changement, je sais motiver et développer les équipes dans l'exécution d'une feuille de route ambitieuse.

Synthétique, rigoureux et très fact based, je suis pleinement engagé dans l’atteinte des résultats, supportant les prises de décisions ayant un impact direct sur le bottom line.

Très à l’aise dans un environnement international, pour créer des ponts entre les organisations et les personnes.

Entrepreneurship.



Mes compétences :

Business

Category management

Commercial

Country manager

Directeur commercial

Directeur de business unit

Direction commerciale

Direction générale

Distribution

Grande distribution

Management

Manager

Négociation

OTC

Pharmacie

Marketing opérationnel

Coaching

Sourcing international

Marketing stratégique

Produits de grande consommation

Marketing