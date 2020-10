Yannick MASSON

Domaines de Compétences :



Gestion de projets

- Pilotage de déploiement d’infrastructures télécoms, réseaux

- Organisation technique et humaine de l’exploitation

- MOA outillage, référentiels, et besoin en supervision

- Appels d’offres, évaluation de prestataires



Gestion de contrats et qualité de service

- Élaboration et validation de contrats, de PAQ

- Suivi de la qualité de service et du respect des SLA

- Audit interne, contributeur à l’élaboration de processus (ITIL V3)

- Animateur et contributeur de réunions d’axes d’améliorations



Support technique et management opérationnel

- Gestion d’incidents, déploiements d’architectures

- Management opérationnel d’équipes

- Base de connaissance, procédure...



Mes compétences :

Cisco

Gestion de contrats

Gestion de projets

Juniper

Nokia

Nortel

Qualité

Qualité de service

Relation Client

Relation client fournisseur

ToIP

Visioconférence