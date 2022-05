Yohann DRÉAN

Riche de deux années passées au sein de la DRH MAIF, j’ai acquis de nombreuses compétences en gestion des Ressources Humaines. A travers cette expérience professionnelle, j’ai pu coopérer avec les RRH sur tous les aspects de leur fonction.

De plus, mon expérience au sein de l’Université d’entreprise MAIF m’a également permis de découvrir et d’acquérir de nouvelles méthodologies en terme d’organisation, d'animation et de management (Lab’agilité, gestion de projet en mode « Agile », Marché aux initiatives …).

J’ai également eu la chance de participer à la création de l’Académie Digital MAIF et suivre un programme d’acculturation au digital.



Mes compétences :

Relationnel

Autonomie

Travail en équipe

Gestion des ressources humaines

Adaptabilité

Droit du travail

Accompagnement au changement