Je m'appelle Yves Goegebeur, je suis coach en développement personnel, accompagnateur de vie, diplômé et certifié par la haute école de coaching de Paris.

Directeur et fondateur, de la société Evolution et Réussites, spécialisée en life coaching

cette société s’adresse essentiellement aux adultes et aux adolescents qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé, dans le but de réaliser un objectif souhaité. (projet de vie, orientation, motivation, confiance en soi, stress, positive attitude….)

L’entreprise se situe à Tourcoing, dans le nord, à quelques pas de la capitale nordique « Lille » et proche de la frontière Belge (Mouscron, Herseaux Tournai), ou nous pouvons intervenir sur demande !

Elle intervient en grande partie sur la métropole Lilloise, en venant à votre rencontre !! (Roubaix, Mouvaux, Villeneuve d’Ascq, bondues, wasquael Tourcoing, Wattrelos, Lille, nord 59….)



Mes compétences :

Coaching professionnel

Formateur en développement personnel

Manager de secteur non alimentaire

Coach en développement personnel

Coach certifié pour les adolescents et les jeunes

Responsable de secteur animalerie

Responsable de secteur jardin et extérieur (bassin