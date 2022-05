Zen Mind FRANCE

Zen-Mind est une société dédiée à la prévention des RPS et la performance des salariés par le mieux-être.



« Protéger la RICHESSE de l’entreprise à travers la préservation du CAPITAL HUMAIN " : telle est notre mission auprès des entreprises.



Quels constats ?



• Stress : 9 cadres sur 10 (1) déclarent être plus stressés aujourd’hui qu’il y a dix ans

• Burnout : 17% de salariés se sentent potentiellement en situation de burnout.

• Sommeil : 1 salarié sur 3 souffre de troubles du sommeil, 84% souffrent d’insomnie.



Quels sont nos objectifs ?



• Augmenter la performance de chaque salarié à travers le développement du mieux-être au travail

• Développer l’image d’une entreprise soucieuse de la santé de ses salariés

• Aider à partir de cette image à la création d’une marque employeur

• Augmenter l’attractivité de celle-ci auprès de jeunes recrues



Pour quels Bénéfices ? (2)



Pour l’entreprise

• 6 à 9% de gain de productivité

• 4 à 14% d’amélioration de la rentabilité

• Moins d’absentéisme

• Diminuer les risques d’accidents du travail et l’absentéisme pour maladie.



Pour le salarié

• Amélioration de la sérénité

• + 3 ans d’espérance de vie

• + 6 ans de retardement de l’âge de la dépendance



Comment ?



• Prévenir ou aider à traiter les risques psychosociaux (stress, insomnie, baisse d’énergie, burnout…)

• Sous formes d’ateliers thématiques d’1h30 directement animés au sein des entreprises ou dans nos centres

• Grâce à notre méthode ETCC, exclusivité du cabinet et composée de techniques issues du yoga, de la méditation, du pranayama (respiration énergétique ou relaxante) et de la psychologie positive.



Quels sont les thèmes de nos ateliers en entreprise ?



• Insomnie : « Comment retrouver le sommeil ? »

• Stress : « Apprenez à le réguler »

• Confiance : « Comment la retrouver ? »

• Energie : « Comment retrouver la forme ? »

• La concentration : « Un atout pour réussir »

• Pensée positive : « Avoir et transmettre un mental positif quels que soient les aléas de la vie »





(1) Sondage Sofres

(2) Etude nationale et internationale commanditée par le Medef et le CNOSF réalisée en 2015 à partir de 150 études et d’une enquête auprès de 200 entreprises françaises de toutes tailles et tous secteurs d’activité



Contactez-nous ! Nous pouvons vous aider à améliorer le mieux-être et la performance de vos salariés en leur donnant des techniques faciles à pratiquer au quotidien.

Rendez-vous sur le siteArray



lugan.jp@zen-mind.fr

06 80 24 03 91



celine.dufresne@zen-mind.fr

06 61 56 27 03



Siège : 12, rue de la fontaine au roi, 75011 Paris

Centre médical : 36-44, rue de Wattignes, 75012 Paris



