Zeugin CECILE

Formatrice en prévention des RPS -risques psychosociaux - psychologue du travail en Services de santé au travail : intervention d'urgence, assistance psychologique, conseil, accompagnement d'équipe et médiation



Psychanalyste certifiée - Psychothérapie analytique et existentielle - consultation individuelle, de couple de groupe - thérapie familiale et systémique



Mes compétences :

Conseil

Conseil et formation

Entretiens

Entretiens collectifs

Entretiens individuels

Formation

IPRP

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques professionnels

Psychologue

Psychologue du travail

Psychothérapie

Risques professionnels

Risques psychosociaux

RPS

Santé

Santé au travail

Sécurité

Sécurité au travail

Psychologie du travail