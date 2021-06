Agnès FORICHER

Bonjour,



Après neuf années d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, j’ai profité d’un changement de région pour me tourner vers l’accompagnement des personnes en recherche de réponse et d’aide pour leur orientation professionnelle.



Guidée depuis longtemps par une aspiration à conseiller et travailler avec les salariés pour faciliter leur parcours au sein de l’entreprise, j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt le domaine de l‘orientation et de l’insertion professionnelle.

Cela fait maintenant 8 ans que je travaille au quotidien avec des personnes en questionnement sur leur devenir professionnel.



Mon intérêt pour la découverte et la compréhension des parcours s’allie à ma motivation de remobiliser en permettant aux personnes que j’accompagne de s’ouvrir de nouvelles perspectives.

Je m’appuie pour cela sur mes qualités d’écoute et d’analyse, mais également sur ma connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement.



Dans un environnement économique incertain, il est important de pouvoir se remettre en question et de savoir prendre le temps de se poser pour envisager son avenir professionnel sous des angles différents.



Accompagner les salariés dans cette réflexion constitue, non seulement, une source de satisfaction personnelle et professionnelle mais également un fort enrichissement.



Au plaisir de vous lire



Mes compétences :

Formation

Recrutement

GPEC

Conseil en recrutement

Accompagnement à la VAE

Aide à l'orientation

Accompagnement à la recherche d'emploi

Bilan de compétences