Alain FINOT

Après 20 ans de fonction opérationnelle de DRH au sein de différentes structures (Bouygues; Eurocopter; Areva), je dirige depuis octobre 2007 la société OPTITOP - OPTILANGUES.

Nouveau volet et nouvelle dimension des Ressources Humaines en apportant aux entreprises et à leurs collaborateurs la capacité de progresser, de s'engager, et de développer de nouvelles compétences et connaissances.

Intervention en Conseil Ingénierie et Formation en Ressources Humaines, et direction d'un Centre de Formation en Langues Vivantes dans la région Nantaise.



Mes compétences :

Formation

Formation langues

Langues

Langues vivantes

Ressources humaines