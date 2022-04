Aline AUBERTIN

J'ai développé ma carrière pendant 25 ans dans le domaine du pilotage stratégique des ventes et du marketing de produits techniques, dans le secteur des Life Sciences, puis de la Santé, en France, en Belgique, puis au niveau européen en tant que European Marketing Manager.

J'explore maintenant l'autre coté de la relation commerciale coté achats, en tant que Directrice achats au global, pour les activités de maintenance de GE Healthcare.

Ingénieur chimiste CPE Lyon et biologiste universitaire de formation initiale, j'ai complété son cursus par l’e MBA d’HEC, pour me préparer au pilotage de business et à la direction générale.



Actuelle, Présidente de l'association Femmes Ingénieurs, dont je suis administratrice depuis plus de 15 ans, je suis très engagée pour la promotion des femmes scientifiques dans la société économique.

Très sensibilisée aux enjeux d'égalité femme-homme, je fais partie du steering comitee du Women Network de GE Healthcare à Buc, ainsi que de celui du Cercle InterElles.



Mes compétences :

Marketing

Ventes services

Sales manager

Achats internationaux

Lobbying