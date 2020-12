Aminata KEKOUMANA

Vous accompagnez dans vos recrutements, vous dénichez les meilleurs talents, mais pas seulement ! Bienvenue à vous et au plaisir déchanger.



Recruteuse de profils techniques et supports spécialisés sur les profils sirh, paie, Amoa et informatiques/IT.



Domaine de compétences : recrutement, marque employeur, conseil et stratégie en recrutement, expérience candidat & coaching candidat.



Je me présente :

Je mappelle Aminata, créatrice de La Rh du Recrutement, amoureuse des Relations Humaines.

Comme le dit si bien Steve Jobs :"La réussite, c'est le fait d'aimer ce que vous faites"

Jaime le recrutement, jaime échanger et surtout jaime satisfaire mes clients !

Je souhaite vous aider à élargir vos perspectives.





PRESTATIONS :

Je moccupe du sourcing, de la définition du besoin, de la rédaction dannonce, de lapproche directe auprès des talents, de la préqualification, des comptes-rendus, des entretien techniques, des tests de personnalité, des prises de références, de la structuration des processus de recrutements, de laudit et conseil de lintégration des nouveaux venus, de lexpérience candidat, du développement de la marque employeur, et de bien dautres éléments



Après une expérience professionnelle riche et variée dans le domaine des Ressources Humaines, je reviens à mon premier Amour : le recrutement !

Ingénieuse, je suis force de proposition et jaime trouver les bonnes solutions aux différentes problématiques ! Je suis résiliente et professionnelle !

Je vous donne loccasion de travailler avec une personne enthousiaste, méticuleuse et réactive.



ME CONTACTER :

En message privé Llinkedin

Par mail : ak@larhdurecrutement.fr

Calendly : https://calendly.com/ak--51/prise-de-contact

Site : http://larhdurecrutement.fr