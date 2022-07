Anh Quoc LE

Depuis décembre 2016 , j'ai créé mon entreprise Cook-ki , établissement gastronomique Franco Asie référencé au Guide Gastronomique Gault & Millau FRANCE.

Titré d'état Maitre restaurateur FRANCE

Membre du collège culinaire de FRANCE

Membre de LASA l'association des sommeliers d'Alsace

Vainqueur du concours MICHEL ROTH du meilleur Pâté Lorrain "exotique"

Chef parrain Meurthe ey Moselle le "grand Repas " 2021

Chef à l'emission TV " à feu doux" depuis 2018

Chef Meurthe & Moselle à l'émission TV groupe M6 :

Le combat des régions : ma cuisine est la meilleure de FRANCE 2022



SARL Cook-ki:

Restaurant Haute gamme

Cours de cuisine aux particuliers et entreprises

Chef privé

Traiteur événementiel

Centre de formation

Coach et expert/consulting culinaire





Passionné des produits et la cuisine depuis 20 ans j'ai une expertise confirmée à travers mon expérience riche et variée.

A travers tout mon parcours évènementiel et de restauration , j'ai su acquérir auprès des grands chefs les différentes techniques culinaire qui m'animent au quotidien et la transmettre par sens du partage.



Leader naturel et manager , j'ai un sens fort du relationnel client et du développement mais aussi fédérer les équipes pour mener à bien ma mission.



En quelques mots :

la cuisine: ma passion.