Anita BRAC DE LA PERRIERE

Cliquer pour modifier le résuméMore 10 years of Consulting in the HR developing deep skills around business transformation, programs management, process re-engineering, Saas, SAP HR and HR Access delivery.



Anita est manager au sein de léquipe HCMS. Elle intervient principalement sur des projets de refonte de SIRH, en mise en œuvre et en assistance à maîtrise douvrage.



Elle est spécialisée dans le pilotage, le cadrage, la conception détaillée fonctionnelle et technique, la phase de tests et de recette à la fois dans les secteurs privé et public.



Anita est titulaire dun Mastère en Management (option Innovation Stratégie Marketing), dun diplôme dIngénieur Agronome ISARA-Lyon (spécialité en Gestion de lInnovation) et dune Maîtrise de Physiologie cellulaire



Mes compétences :

Paye/Prsi

SIRH

SAP/HR Access