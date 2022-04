Domitille VATRY

Curieuse, aimant le terrain, la technique, les choses précises et bien faites mais aussi le contact humain. Début de carrière riche et varié, ces différentes expériences en services qualité dans de nombreux secteurs de l'agroalimentaire (produits laitiers, abattoir, confiserie, épicerie, spiritueux, plats cuisinés) me permettent aujourd'hui de travailler efficacement, en équipe, et de contribuer à faire vivre et améliorer un système qualité.