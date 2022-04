Anne LE BORGNE

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



ANDRAGOS est un cabinet spécialisé dans la sous-traitance d'animation pour les organismes de formation.

Vous recherchez des formateurs compétents et qualifiés, pour des missions ponctuelles ou de longue durée ? N'hésitez pas à nous contacter.



Nous connaissons très bien notre équipe de formateurs, avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années. Ainsi, nous pouvons vous proposer des formateurs dont le profil répondra à vos attentes, en termes de compétences et de personnalité. C’est pour vous la garantie d’une prestation de qualité et un gain de temps.



Notre équipe de formateurs est rigoureusement sélectionnée selon les critères suivants :



• Un parcours probant en entreprise

• Des compétences pédagogiques validées et reconnues

• Une personnalité en cohérence avec nos valeurs et nos exigences

• Une participation à notre programme de formation interne tout au long de l’année



Domaines d'intervention :



• Marketing

• Communication

• Achats

• Développement durable

• Développement personnel & efficacité professionnelle

• Ressources humaines

• Management & Leadership

• Accompagnement du changement

• Management de projets

• Commercial - Ventes / Relations clients / Qualité de services

• Finance pour non financiers







Mes compétences :

Développement personnel

Formation continue

PCM

Gestion de projets