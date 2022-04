Anne-Lise CAHART

La société HappyMood est une Agence Conseil en maîtrise du stress en Entreprise.



Diplômée SUP DE CO Bordeaux, certifiée Black Belt 6 sigmas. Spécialisée dans la communication, le management, le pilotage du changement et la gestion des conflits. J'accompagne les changements que ce soit en organisation, en management ou en mode projet. Je suis spécialiste des biens de grande consommation, produits et services. Je parle couramment anglais.



Mes compétences :

Biens de grande consommation

Chsct

Communication

Condition de travail

Conseil

Conseil ressources humaines

Grande Consommation

Management

Qualité

Ressources humaines

Zen