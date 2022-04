Anne-Marie BELLINI

Le sens du service, la disponibilité et l'écoute.

Le sens du devoir et du résultat avec un certain goût pour le challenge et la réussite.

L'organisation du travail, la gestion des priorités et le développement des compétences .

Voilà ce qui anime mon projet professionnel dans les métiers des ressources humaines.

J'associe mon expérience professionnelle et mes compétences aux connaissances acquises lors de la formation Assistante en Gestion des Ressources Humaine à la CCI de Lorient où j'ai obtenu mon diplôme de niveau III.



Mes compétences :

Veille juridique

GPEC

Gestion du personnel

Gestion paie

Microsoft Office

Recrutement