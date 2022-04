Annelyse DANOFFRE

Ma première expérience chez KPMG m'a permis de d'acquérir des bases solides en comptabilité et contrôle de gestion tout en apprenant les réflexes de contrôles nécessaires à tout poste en Finance.

Chez IBM, j'ai découvert un monde ouvert à l'international, en perpétuelle transformation. J'ai consolidé mes connaissances en contrôle de gestion et complété mon profil par des compétences commerciales.

La connaissance des coûts IT m'a permis d'intégrer le groupe Société Générale afin d'accompagner le groupe dans sa transformation et éclairer la facturation interne sur les coûts d'infra puis sur les coûts applicatifs.

Mes forces : capacité d'adaptation et de compréhension rapide des environnements, sens du relationnel, aptitude à travailler en mode matriciel



Mes compétences :

Management d'équipe